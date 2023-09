Bucklige Welt Rallye: Top-Spannung nach Tag eins

Die ersten acht Sonderprüfungen der Buckligen Welt Rallye sind absolviert und viel packender könnte die Ausgangslage im Kampf um den Staatsmeistertitel kaum sein. Der Gesamtführende Simon Wagner liegt 7,5 Sekunden vor seinem Konkurrenten Hermann Neubauer. Mit einem furiosen Finish am Schlusstag kann Neubauer, der vor dem letzten Meisterschaftslauf fünf Punkte zurücklag, aber noch alles drehen. Wagner resümiert nach dem ersten Tag zufrieden: „Bei mir läuft alles planmäßig, ich bin zufrieden, der Wagen funktioniert bestens, damit sollten wir weiterhin optimistisch sein.“ Neubauer rekapituliert ähnlich: „Bis jetzt läuft alles prächtig bei uns, kleinere Fehler gibt es immer wieder einmal, damit muss man rechnen. Ich hoffe ich kann mit eigener Kraft den Titel gewinnen.“

Das Maß der Dinge ist allerdings der finnische Gastfahrer Teemu Suninen. Der 29-Jährige, der auch im WM-Klassement auf Rang neun liegt, dominiert nach Belieben und liegt fast zwei Minuten vor Wagner. Suninen wird die Rallye, sofern kein technisches Gebrechen oder ein Unfall geschieht, gewinnen. Punkte für die Staatsmeisterschaft bekommt der Hyundai-Pilot aber keine, beeinflusst den spannenden Kampf zwischen Wagner und Neubauer insofern also nicht. Dem Finnen gefällt es in der Buckligen Welt: „Ich liebe schnelle Abschnitte, einige Prüfungen sind schwierig ohne Fehler zu bewältigen. Mit meinem bisherigen Abschneiden bin ich zufrieden, ich hoffe es bleibt so.“

Rallye „Bucklige Welt Rallye“: Alle Startzeiten und Strecken auf einem Blick

Auf Rang vier der Gesamtwertung liegt Lokalmatador Luca Waldherr. Der gebürtige Thomasberger und Wahl-Zöbernern startet zum Abschluss der Saison ja mit einem Allradler und liegt damit deutlich vor seinen direkten Konkurrenten Günter Knobloch (43 Sekunden Rückstand) und Raimund Baumschlager (1 Minute). „Ich bin selbst überrascht, dass es so gut läuft, obwohl die Umstellung von einem 2WD-Auto auf ein RC2 Auto ist schon gewaltig. Aber ich bin bereit immer wieder dazu zu lernen“, strahlt Waldherr.

In der 2WD- Wertung gibt es ein ziemlich klares Zwischenergebnis: Es führt der Steirer Fabian Zeiringer (Opel Corsa Rally4) mit 32,3 Sekunden Vorsprung auf den Oberösterreicher Julian Wagner (Peugeot 208 Rally4). Als Staatsmeister stand schon Luca Waldherr vorzeitig fest.

Bei den Junioren führt nach dem ersten Tag Lukas Dirnberger vor seinem Bruder Raphael Dirnberger, Vorsprung 1:08,1 Minuten. Wenn dieses Resultat am Ende der Rallye so bleibt, wird trotzdem Raphael Dirnberger Meister vor seinem Bruder Lukas. Derzeit haben beide in der Junioren-Gesamtwertung die gleichen Punkte, gleich viele Siege, gleich viele erste Plätze, gleich viele zweite Plätze, gleich viele dritte Plätze. Deshalb würde das bessere Streichresultat nach dem Reglement zählen und dieses würde Raphael Dirnberger zum Meister küren. Aber Luca Pröglhöf, der am heutigen Samstag mit einem technischen Defekt ausgeschieden ist, hätte noch eine Chance aber nur dann, wenn beide Dirnberger-Brüder am Schlusstag ausfallen und er zumindest Erster oder Zweiter wird.

In der Historic-Klasse führt nach dem ersten Tag Patrik Gaubinger auf Audi Quattro vor dem schon als Meister feststehenden Lukas Schindelegger, (Ford Escort) sein Vorsprung beträgt nur 2,3 Sekunden. Im Rallye Cup liegt Martin Kalteis 3:15 Minuten vor Christoph Zellhofer. Bereits beendet ist die Rallyr Challenge. Es gewinnt Gerald Bachler vor Daniel Fischer und Rene Kiehtreiber.