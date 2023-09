Bucklige Welt Rallye: Wagner oder Neubauer? Das ist hier die Frage

In den letzten drei Saisonen gab bei den Läufen der Rallye-Staatsmeisterschaft stets ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hermann Neubauer und Simon Wagner. Wer holt sich heuer den ÖM-Titel? Die Entscheidung fällt am Wochenende bei der Buckligen Welt Rallye rund um Krumbach. Wagner geht mit fünf Zählern Vorsprung ins Finale. Beide Piloten holten im Saisonverlauf zwei Siege.

Neubauer, der dieses Jahr zu Skoda wechselte, also zu jenem Fabrikat, mit dem auch Wagner unterwegs ist, holte sich die Lavanttal-Rallye in Wolfsberg und die W4-Rallye in St. Leonhard am Hornerwald. Titelverteidiger Wagner gewann im Rebenland und in Weiz. Für beide wäre es der insgesamt dritte Meisterschaftstitel. Neubauer gewann 2016 und 2019. Wagner sicherte sich in den letzten beiden Jahren den Gesamtsieg.

Hermann Neubauer will zurück auf den ÖM-Thron. Foto: Daniel Fessl

Rechnungen lassen sich im Vorfeld der Buckligen Welt Rallye einige anstellen, weil von den letztendlich sechs Saisonergebnissen, das schlechteste gestrichen wird und zudem in Krumbach bei der abschließenden Sonderprüfung (Powerstage) laut Regulativ nicht nur bis zu drei, sondern bis zu fünf Zusatzpunkte vergeben werden. Fakt ist allerdings: Der Sieger der Rallye bekommt sieben Punkte mehr als der Zweitplatzierte (exklusive der Punkte aus der Powerstage).

Der finnische WM-Pilot Teemu Suninen, der in der Buckligen Welt startet, nimmt auf das Endergebnis keinen Einfluss. Der 29-Jährige kann die Rallye zwar gewinnen, bekommt aber keine Punkte für die Staatsmeisterschaft. Anders als der Franzose Adrien Fourmax, der bei der Jännerrallye dabei war, und den Gesamtsieg, inklusive 27 Punkten einfuhr.

Die Titelrivalen im Kurzporträt

Simon Wagner

Geboren: 18. April 1993

Wohnort: Unterweitersdorf (Oberösterreich)

Beruf: Schmiedetechniker/Metallbautechniker

Fahrzeug: Skoda Fabia RS Rally2

Copilot: Gerald Winter

Vorbild: Ott Tänak

Highlights:

2022 Österreichischer Staatsmeister

2021 Österreichischer Staatsmeister

2017 FIA ERT Iberian Junior Champion

2016 Österreichischer Staatsmeister Junioren und 2WD

Im Motorsport seit: 2003

Hermann Neubauer

Geboren: 23. Juni 1988

Wohnort: St. Michael im Lungau (Salzburg)

Beruf: Geschäftsführer

Fahrzeug: Skoda Fabia Rally2 Evo

Copilotin: Ursula Mayrhofer

Vorbild: Sebastian Loeb

Highlights:

2019 Österreichischer Staatsmeister

2016 Österreichischer Staatsmeister

2010 Österreichischer Staatsmeister Junioren und 2WD

Im Motorsport seit: 2007