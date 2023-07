Nach dem Meistertitel kommt der Genuss

Mit der Meisterkrone unterm Helm kommt Luca Waldherr am Wochenende zur Rallye Weiz. Der 29-jährige Thomasberger konnte mit seinem dritten Saisonsieg im Juni im Waldviertel bereits seinen zweiten Staatsmeistertitel nach 2018 in der 2WD-Klasse fixieren. Der frischgebackene Champion ist in der Steiermark dennoch bis in die Haarspitzen motiviert: „Weiz ist einfach das unumstrittene Highlight im ORM-Kalender. Da ist es Pflicht dabei zu sein. Da ist alles top, von der Fahrerpräsentation über die Prüfungen bis zu den Fans. Die Steirer leben den Motorsport, und das spürt man als Pilot bis ins Herz.“

Das allerletzte Risiko will Waldherr an der Seite seiner Co-Pilotin Claudia Mayer aber nicht gehen: „Wir haben keinerlei Druck, können frei drauflosfahren. Also steht der Genuss an der Rallye im Vordergrund. Das heißt nicht, dass wir nicht auch in Weiz gewinnen wollen, aber wegwerfen will ich das Auto auch nicht unbedingt.“

Waldherr ist nicht nur als Rennfahrer, sondern gleichzeitig als Teamchef im Einsatz. Zwei Mitkonkurrenten kommen aus dem Waldherr Motorsport Team. Zum einen der Steirer Fabian Zeiringer („Ihn schätze ich gerade bei seiner Heimrallye besonders stark ein“), zum anderen der junge Deutsche Timo Schulz („Er ist ein schneller Bursche, der auch in der ERC im Einsatz ist“). Dieser Umstand verleiht Waldherrs Teilnahme genauso viel Brisanz wie auch der Start des 2WD-Staatsmeisters 2021 Roland Stengg: „Sich als Teamchef mit seinen eigenen Schützlingen zu messen, ist sicher ebenso interessant wie der Fight als aktueller Meister gegen einen Ex-Meister. Schenken werde ich jedenfalls keinem was