Zehntausende Zuschauer waren bei der Buckligen Welt Rallye

Nach 15 Jahren kehrte die heimische Rallye-Staatsmeisterschaft ins Wechselland zurück. Organisator Willi Stengg zieht nach der Buckligen Welt Rallye rund um Krumbach zufrieden Bilanz: „Vorerst möchte ich mich bei allen Menschen, die bei dieser Rallye mitgearbeitet haben, sehr herzlich für ihr Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Ein spezieller Dank geht an die Bürgermeister, die hinter dem Comeback dieser Traditionsveranstaltung in der Buckligen Welt gestanden sind. Mit Ihrer Hilfe war es möglich die 15-jährige Pause zu überwinden und den Motorsport seit dem Jahre 2008 wieder zurück in die Region zu bringen. Die enorme Zuschauerkulisse und das Interesse bei den Fans waren ungebrochen. Genauere Zahlen kann man momentan noch nicht abschätzen, aber es werden sicher einige Zehntausend gewesen sein, die beim Saisonfinale dabei waren.“

Ein besonderes Anliegen war den Veranstaltern so klimaneutral wie möglich zu sein. Bei der Veranstaltung waren Hybrid-Fahrzeuge im Einsatz, die auch mit synthetischem Kraftstoff unterwegs waren. Dazu kommen die Elektrofahrzeuge der Organisation, sowie die Versorgung der Servicezone mit allen Hallen und Gebäuden mittels grünem Strom, der über Photovoltaik-Anlagen eingespeist wurde. „Mit diesen zahlreichen Bemühungen sind wir auch den Wünschen der regionalen Bevölkerung nachgekommen“, so Stengg.