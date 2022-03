Peter Gmoser: Es wurde gesichtet

Erstmals war das Weikersdorfer High Class Horse Center (HCHC) Austragungsort des Dressur-Sichtungsturniers. Dabei versuchen Pferd-Reiter-Paare sich die Starterlaubnis für nationale und internationale Wettkämpfe in Österreich zu sichern. Auf der Großen Tour qualifizierten sich sieben, auf der kleinen Tour zwölf und in der U25 drei Duos.

Jacqueline Toniutti (Straivari) siegte auf der Großen Tour. Die Steirerin erhielt 71,740 Prozentpunkte. Auf der kleinen Tour war Olympiastarter Peter Gmoser top. Der Burgenländer bekam am Rücken von Foreman MJ 72,303 Prozentpunkte. In der U25 war der Kärntner Florian Artner mit Atomic der Beste (68,247 Prozentpunkte). In den Nachwuchsklassen waren 32 Reiter am Start, 25 davon gaben ein positives Sichtungsergebnis ab.