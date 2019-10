Die Generalprobe ist geglückt: Wiener Neustadts rhythmische Gymnastinnen holten beim internationalen Danube Cup in der HTL sieben Medaillen. „Wir sind momentan sehr gut aufgestellt, hatten in den A-Bewerben vier Gruppen dabei“, war Sophia Lindtner-Simeth, Sportliche Leiterin des Neustädter Leistungszentrums, zufrieden.

Zottl Die Wiener Neustädter Elite-Gruppe holte Silber beim Danube Cup und Gold bei der Landesmeisterschaft. Am Bild: Chiara Lindtner, Rita Weinert, Daria Reisner, Lucy Probst, Amelie Stickler und Sophia Skamperls (v.l.).

Für die Kleinsten (Jugend C) war es überhaupt der erste Gruppenwettkampf. Sie holten die Silbermedaille. In der Jugendklasse B gingen zwei Wiener Neustädter Gruppen als Landesverband NÖ an den Start. LV NÖ 2 schaffte eine souveräne Ballübung, die mit Gold belohnt wurde. LV NÖ 1 schrammte als Vierter kanpp am Stockerl vorbei. In der Elite-Klasse verbesserten sich die Neustädterinnen im Vergleich zum letzten Wettkampf in Graz und holten sich hinter dem Allgemeinen Turnverein Graz die Silberne.

Selbstvertrauen für die „Staats“

Der Danube Cup war gleichzeitig auch die NÖ-Landesmeisterschaft der Gruppen. Hier holte sich die Wiener Neustädter Abordnung dreimal Gold (Jugend C, Jugend B - LV NÖ 2 und Elite) und einmal Silber (Jugend B - LV NÖ 1). Auch wenn das Heimspiel in der HTL für die Gymnastinnen traditionell zu den Saisonhöhepunkten zählt, war es gleichzeitig „nur“ eine Generalprobe. Denn am Wochenende findet in Sankt Pölten die Gruppen-Staatsmeisterschaft statt. „Es ist möglich, dass wir auch dort die ein oder andere Medaille holen“, ist Lindtner-Simeth überzeugt.