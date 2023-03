Leistungszentrum Wiener Neustadt: Elf Medaillen beim Civitas Nova Cup

Werbung

Knapp 110 Gymnastinnen nahmen am internationalen Civitas Nova Cup in der Wiener Neustädter HTL Halle teil. Der Wettkampf wurde als Teambewerb ausgetragen, wobei Teams aus ganz Österreich sowie Tschechien und der Slowakei um die Medaillen kämpften.

Für die Wiener Neustädter Mädchen war dies der erste Wettkampf in dieser Einzelsaison. Bei den Pupils B (Jahrgang 2013-2015) verpasste das Team vom LZ Wiener Neustadt knapp das Stockerl und wurde Vierter. Danai Gkourlias (ATV) konnte sich jedoch in der Einzelwertung ohne Handgerät die Bronzemedaille sichern.

Juniorinnen dominieren Wettkampf nach Belieben

In der Kategorie Pupils A (JG 2011-2013) erreichte das Team LZ Rang sechs. Bronze in den Einzelwertungen der Geräte gab es für Josefine Hauer (ATV) und Kira Schuster (ÖTB). Die Kategorie der Juniorinnen (Jahrgang 2008-2010) dominierte das Team vom LZ mit Serafyma Sytnikova, Amanda Jantsky und Franziska Beisteiner (alle ATV). Auch hier gab es Medaillen in der Einzelwertung. Sytnikova gewann zweimal Gold und einmal Silber. Savic sicherte sich Gold und Silber. Jantsky holte Silber. Beisteiner eroberte Bronze.

Für Sophia Skamperls wäre dieser Wettkampf der erste in der Eliteklasse gewesen, leider musste sie aber krankheitsbedingt aussetzen. Insgesamt zieht das Wiener Neustädter Trainerteam ein zufriedenes Fazit über den ersten Wettkampf der Saison. Weiter geht es mit dem Spring Cup in Salzburg (18. März) und dem Princess of Hearts Cup in Klosterneuburg (25. März).