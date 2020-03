Die Wiener Neustädter HTL wurde erstmals zum Austragungsort des internationalen Civitas Nova Cups. Insgesamt 82 Gymnastinnen aus mehreren Bundesländern und Kroatien gingen an den Start. Für das Leistungszentrum Wiener Neustadt, das die Veranstaltung durchführte, war es ein erfolgreicher Auftakt in die Wettkampfsaison. Insgesamt gab es neun Mal Edelmetall.

Im Teambewerb holte sich das heimische Elite-Team Amelie Stickler und Rita Weinert die Silbermedaille. In der Kategorie Schüler B gab es für Franziska Beisteiner, Teodara Savic und Enerel Enkzhol Bronze (Erwachsene/Band). Die Goldmedaillen holten sich Filipa Kostadinova (Schüler A/ohne Handgerät) und Stickler (Erwachsene/Band).

Bei den Schülern B ohne Handgerät gewann Barbara Biro Silber unmittelbar vor Beisteiner. Bei den Schülern B mit Seil sicherte Beisteiner ihre dritte Medaille, diesmal Silber. Über Silber und Bronze freute sich Weinert bei den Erwachsenen mit Reifen und Band.

Begeistert von den Leistungen der Wiener Neustädter Gymnastinnen waren unter anderem Sportstadtrat Philipp Gruber und ATV-Präsident Peter Mattausch, unterstützt wurde die Veranstaltung wieder von der Neustädter Sparkasse.

Princess of Heart-Turnier nächstes Event

Weiter geht es für die Wiener Neustädter Sportlerinnen mit dem Princess of Heart-Turnier in Korneuburg. Der nächste Heimwettkampf findet bereits am 18. April mit dem Corvinus-Pokal statt.

Chiara Lindtner, Aushängeschild des Leistungszentrums, musste den Civitas Nova Cup übrigens aus gutem Grund auslassen, ist sie doch mit der rot-weiß-roten Elite-Gruppe bei einem internationalen Wettkampf in Thessaloniki (Griechenland) am Start.