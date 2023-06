ERK Wiener Neustadt erkämpft vier Medaillen

Bei der Wiener Einzel-Landesmeisterschaft holten die Kämpfer von ERK Wiener Neustadt viermal Edelmetall. In der Gewichtsklasse (bis 66 Kilo) mit den meisten Startern zeigte Emin Kesim technisch und konditionell eine starke Leistung. Er holte sich wie 2022 den Vizemeistertitel. Für Ferhat Özmen war der Start in der Klasse bis 71 Kilo das erste Antreten bei einem Wettkampf. Durch geschickte Konter sicherte sich der Debütant Bronze. Azat Bayri wurde in der Klasse bis 79 Kilo ebenfalls Dritter. In der Klasse bis 88 Kilo trafen die beiden Vereinskollegen Yakuo Kesim und Yakup Keles aufeinander. Im Duell um Bronze setzte sich Keles am Ende knapp durch.

Im Mixed Martial Arts gewannen die ERK-Fighter Daniel Schordjed und Anas Hamdaoui im Rahmen der Vendette Fight Night ihre Kämpfe gegen einen Konkurrenten aus Ungarn, beziehungsweise den deutschen Vizemeister.