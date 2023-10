Katzelsdorfer Ruder-Ass Esther Schöberl holt Gold-Quartett

Ruder-Hoffnung Esther Schöberl war bei der Wiener- und NÖ-Meisterschaft erneut eine Medaillenbank. Die Katzelsdorferin, die heuer erstmals bei den Juniorinnen B startete, eroberte in ihrer Klasse drei Mal Gold. Im Einer war sie genauso erfolgreich, wie im Doppelzweier und Doppelvierer. Als Draufgabe gab es einen Sieg in der allgemeinen Frauenklasse. Schöberls Verein WRK Donau gewann erstmals in der Vereinsgeschichte den Achter. Die Niederösterreicherin war dabei als Schlagfrau im Einsatz.

Die Meisterschaften waren gleichzeitig der letzte Wettkampf der Saison. Nach einer zweiwöchigen Trainingspause startet Schöberl aber bereits in die Vorbereitung auf 2024. Ein Herbst- und ein Wintertrainingslager sind bereits geplant.