Katzelsdorfer Ruder-Ass Esther Schöberl (inter-)national erfolgreich

Das Katzelsdorfer Ruder-Talent Esther Schöberl überzeugte bei den ersten Rennen der Outdoor-Saison. Bei der Regatta in Klagenfurt holte Schöberl (Jahrgang 2008) den Sieg im Einer, Vierer und Achter. Am Wochenende vertrat sie dann die rot-weiß-roten Farben bei der internationalen Juniorenregatta auf der Olympiastrecke von München.

Am Samstag legte sie die zweitschnellste Vorlaufzeit aller Starterinnen in der Klasse Juniorinnen B hin. In ihrem Finallauf absolvierte Schöberl die 1.500 Meter lange Strecke in 6:26,03 Minuten. Schneller war in diesem Heat nur Landsfrau Maria Hauser. Nach allen fünf Finalläufen hielt Schöberl immer noch die viertbeste Gesamtzeit. Schneller waren nur drei Sportlerinnen, die allesamt ein Jahr älter sind als Schöberl.