Fleißig, fleißig präsentierten sich die Wombats in der Winterpause. Seit dem 15. Jänner schwitzt die Bundesliga-Mannschaft. „Wir haben vor allem den Fokus auf Grundtechniken im Ballhandling gelegt. Für die Fitness haben wir auch viele Crossfit-Elemente einfließen lassen“, erklärt Stefan Pauser. Die Resonanz in der Mannschaft war gut, die Entwicklung stimmt…

…und das wird gleich am Samstag überprüft. Die Wiener Neustädter starten auswärts bei Stade RC Wien in die Frühjahrssaison. Danach steht am 6. April das Duell mit RC Graz vor heimischem Publikum auf dem Programm.

"Da muss jetzt ein Sieg her"

„Da sehen wir, ob wir uns in der Liga etablieren können. Auf Graz freuen wir uns besonders, mit ihnen hatten wir schon spannende Auseinandersetzungen in der 2. Liga. Außerdem gab‘s da mal vor Jahren eine Spielgemeinschaft…“, erinnert sich Pauser.

Nach dem harten Herbst mit den Top-Mannschaften als Gegner, erwarten die Wombats jetzt die Konkurrenz auf Augenhöhe. Neben den besten Plätzen im regulären Meisterschaftsbetrieb in der ARC Premiership, spielen die besten vier österreichischen Mannschaften den Staatsmeistertitel aus. „Dazu muss jetzt gegen Stade ein Sieg her“, weiß Pauser.