Eine Reise ins Ungewisse – das war der erste Auftritt der Wombats vor dem Wiener Neustädter Publikum in Liga eins. Noch dazu kam mit Slovan Bratislava ein Gegner, der den Wombats im Frühjahr eine schmerzhafte Niederlage zufügte.

Wombat Lukas Kaiser (l.) packte gegen seinen Slovan-Gegenspieler den „Stiff Arm“ aus. | Malcolm Zottl

„Wir wussten nicht, was uns genau erwartet“, so Coach Stefan Pauser. Und so gestaltete sich auch die Anfangsphase – beide Teams sehr abwartend, ehe die Hausherren mit ihrem ersten Try nach zwanzig Minuten Bewegung in die Sache brachte.

Die Wombats spielten zur Pause eine komfortable 23:10-Führung heraus – die Gäste antworteten im zweiten Durchgang, versuchten mit ihren großen, schweren Leuten durchzubrechen. „Wir haben aber das Spiel am Ende mit unserer Fitness entschieden“, zeigte sich Pauser höchst zufrieden.