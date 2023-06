Wiener Neustädter Wombats mit Titel und Silber

Die Damen der Wiener Neustädter Wombats holten sich den Titel in der österreichischen Siebener-Rugby-Liga. Am letzten Spieltag machten es die Niederösterreicherinnen, die in der Liga unter dem Namen „Red Rucking Rockets“ antraten, noch einmal spannend. Am Ende waren die Wombats punktgleich mit Dauerrivale Stade aus Wien. Die bessere Punktedifferenz gab schlussendlich den Ausschlag zugunsten der Wiener Neustädterinnen. Sehr zur Freude von Obmann Michael Darr: „Die Krönung einer langen und erfolgreichen Saison sowie für die Aufbauarbeit der vergangenen beiden Jahre.“Am Samstag wird

ordentlich gefeiertDie Leistung der Wiener Neustädterinnen blieb nicht unbemerkt. Drei Spielerinnen wurden für das Nationalteam nominiert: Aline Hahn, Tanja Hahn und Rabia Celik. „Das wird uns bei einer weiteren Verbesserung beziehungsweise der Titelverteidigung im kommenden Jahr sicher helfen“, meint Darr.

Nach dem Gewinn in der Siebener-Rugby-Liga waren die Wombats auch noch bei der Staatsmeisterschaft in Graz im Einsatz. Im ASKÖ Sportzentrum Graz-Eggenburg verloren die Wiener Neustädterinnen, die eine NÖ-Spielgemeinschaft mit den Spartans als Melk bildeten, das Endspiel gegen Stade. Die Niederösterreicherinnen vergaben im Endspiel eine anfängliche Führung und mussten den Wienerinnen, die sie in der Liga noch knapp geschlagen hatten, somit den Vortritt lassen.

Grund zum Feiern gibt es dennoch. Auch wegen der jüngsten Erfolge der Damen, aber nicht nur: Die Wombats feiern dieser Tage ihren 20. Geburtstag. Das wird am Samstag (ab 15 Uhr) mit einem Fest auf der Neuklosterwiese gefeiert. Das Programm umfasst Mitmachstationen, Hüpfburg, Musik und ein Legendenmatch ab 16.30 Uhr sowie einen Festakt mit Tombola ab 18 Uhr. Der Eintritt ist eine freie Spende.