Wombats feierten letzten 20 Jahre

Die Wombats wurden 2003 in Bad Fischau-Brunn von den wenigen Rugby-Begeisterten rund um den Australier Colin McLachlan gegründet. Der ursprüngliche Name sollte auch Kangaroos heißen, beim ersten Training mit seinen Schützlingen hat McLachlan dann aber gemeint, „You don´t move like Kangaroos, you move like Wombats“ („Ihr bewegt euch nicht wie Kängurus, ihr bewegt euch wie Wombats“), womit er auf die mangelnde Fitness der ersten Spieler angespielt und sie mit den plumpen Beuteltieren seiner Heimat verglichen hat.

Kurz darauf erfolgte der Umzug nach Wiener Neustadt auf die Neuklosterwiese, die seitdem die Wombats-Heimat ist. Seit zwei Jahren ist der Verein sogar Hauptmieter und hat so einen von zwei reinen Rugby-Plätzen in Österreich. Die Wombats-Heimspiele sind die am best besuchtesten Vereins-Rugby-Spiele in Österreich und die Fanzone begeistert bei freiem Eintritt Rugby, BBQ, Hüpfburg und einiges mehr.

Im Laufe der Zeit wurde das Training und der Sport immer professioneller. Auf die erste Rugby-Tour nach Manchester, inklusive Spiel gegen den dortigen Verein, folgten zwei weitere Touren nach Dublin und London. Für den Herbst ist eine weitere Tour nach Südfrankreich geplant. Seit ein paar Jahren gibt es auch eine Damenmannschaft, wobei es in den Anfangszeiten schwierig war genügend Spielerinnen zu finden, aber es ging steil bergauf. Dieses Jahr schaffte man es bis ins Finalturnier in Graz und holte den Vize-Meistertitel.

Die Wombats halten regelmäßig Rugby-Trainings an Schulen ab und vermitteln den Kindern Rugby, aber auch den Lehrern, damit man den Sport ohne Angst im Unterricht einbauen kann. Immerhin ist Rugby im englischsprachigen Raum sowie in Frankreich ganz normaler Schulsport, wie bei uns Fußball oder Skifahren.

Zum 20-jährigen Jubiläum holte man beinahe alle ehemaligen Spielerinnen und Spieler zusammen und veranstaltete ein Legendenspiel. Zu Gast war auch Bürgermeister Klaus Schneeberger beim Rückblick auf die letzten 20 Jahre Vereinsentwicklung. Der Höhepunkt des Festakts war die Verleihung der traditionellen „Caps“, die es für den ersten Einsatz im Nationalteam oder für langjährige Zugehörigkeit zum Verein als Belohnung gibt.