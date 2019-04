Im kultigen Sportplatz-Stadion in Wien forderten die „Steinböcke“, Österreichs Rugby-Nationalteam, die finnische Auswahl. Am Ende sollten die Skandinavier denkbar knapp mit 32:29 die Oberhand behalten. „Wir haben leider die ersten 20 Minuten verschlafen“, ärgerte sich Wombats‘ Teamspieler Stefan Pauser.

Allerdings gaben die Steinböcke nicht auf, kämpften sich noch zurück – auch dank einem Try des zweiten Wombats im Teamdress, Christopher Graf. „Die Entwicklung passt, die Form stimmt“, gibt sich Pauser trotz Pleite zuversichtlich.

"Wir brauchen einen Sieg"

Nach dem Nationalteam ist vor dem Liga-Showdown gegen Graz. Am Samstag (15 Uhr) ist auf der Neuklosterwiese „High Noon“. „Wir brauchen einen Sieg, wenn wir bei den Staatsmeisterschaften dabei sein wollen und ins Halbfinale einziehen wollen“, so Pauser.

Graz-Coach Curtis Bradford ist übrigens auch im Nationalteam-Betreuerstab – das hat Vor- und Nachteile: „Er kennt uns gut, wir wissen, wie er spielen will“, so Pauser, der sich noch gut an das letzte Aufeinandertreffen mit Graz erinnert: „Vor vier Jahren haben wir gewonnen und wurden dadurch Meister in der 2. Bundesliga.“