Gagen-Debatte wird zum Politikum

Über verschiedene Kanäle erreichte in den vergangenen Tagen die NÖN-Redaktion die Behauptung, dass Rainer Spenger vom SC Wiener Neustadt Geld für seine Tätigkeit bekommt. Als die NÖN Spenger damit konfrontierte, dementierte er jede Form der Entlohnung von Seiten des Vereins.

Die Tageszeitung "Der Kurier" beruft sich aber auf Unterlagen, die belegen sollen, dass Spenger doch Geld bekommen hat - rund 1.300 Euro, plus 500 Euro für Fahrtkosten. Brisanz bekommt dieser Aspekt, da der Wiener Neustädter SC traditionell in finanzieller Notlage ist, seit dem Zwangsabstieg 2019 einen Schuldenberg von 800.000 Euro zu bewältigen hat, auch von öffentlichen Geldern der Stadt abhängig ist.

"Kein Cent als Vorstand des WNSC"

Spenger hat beim Regionalligisten am Papier eine Doppelfunktion. Zum einen als Vorstand des Vereins, zum anderen als Geschäftsführer der Vereins-Tochtergesellschaft "SCM Immobilien GmbH", ein Erbe aus der Bundesliga-Ära und eine steuerrechtliche Notwendigkeit, wenn (in welchem Ausmaß auch immer) mit Profi-Sportlern gearbeitet wird. Über sie läuft ein Großteil der finanziellen Abwicklungen.

Bei dieser GmbH war Spenger auch von November 2020 bis Ende 2021 angestellt und bezog dafür auch dieses Gehalt. "Auftrag und Ziel war es, als eigenes Geschäftsfeld Immobilienprojekte zu realisieren, aus denen aber nichts wurde. Mit der Reduzierung der Zahlungen durch den Präsidenten habe ich aber auf eigenen Wunsch das Anstellungsverhältnis beendet", erklärt Spenger, der auch festhält: "Als Vorstand des SC habe ich keinen Cent bekommen, dem Verein aber eine Million Euro an Sponsorgeldern gebracht."

FPÖ und ÖVP verärgert, Unverständnis in den eigenen Reihen

Jetzt schlägt die FPÖ mit der Faust auf den Tisch. Stadtparteiobmann Philipp Gerstenmayer zeigt sich "schockiert" und "fassungslos" von der Berichterstattung, dass Spenger vom WNSC Geld bekommen hat. Denn für sie sei es unvereinbar, dass die Stadt zum einen eine weitere Förderung zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs beschließt und der SPÖ-Vizebürgermeister sich "bereichert", wie es Gerstenmayer ausdrückt. "Sollten wir hier belogen worden sein, kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir stehen zur Unterstützung von Vereinen, aber nicht zum Selbstzweck für und zur finanziellen Aufbesserung des Gehalts für Politiker", so Gerstenmayer.

ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruper: "Wir sind irritiert über die tiefen Gräben, die sich rund um den SC Wiener Neustadt entwickelt haben und ersuchen alle Verantwortungsträger, Mitglieder und Freunde des SC Wiener Neustadt positiv an der Zukunft des Klubs zu arbeiten statt Schmutzwäsche zu waschen. Das wäre ein guter Stil der ehrenamtlichen Arbeit in und um einen Sportverein. Und gerade diese Ehrenamtlichkeit auch der Spitzenfunktionäre des SC Wiener Neustadt wurde in allen Gesprächen und Verhandlungen mit der Stadt auch immer betont." Weites sagt Gruber: "Angesichts von aktuellen Darstellungen auch von Seiten des Vereins bzw. der SCM Immobilien GmBH halten wir fest, dass der SC Wiener Neustadt seitens der Stadt mehr an Zuwendungen erhält als die SCM Immobilien GmBH als 100% Tochter des SC Wiener Neustadt an Kosten für Stadionmiete und Betriebskosten zu zahlen hat. Wir halten fest, dass in der letzten Gemeinderatsitzung einstimmig beschlossen wurde, die noch immer bestehenden Schulden des Vereins bei der Stadt von rund € 100.000,- nicht fällig zu stellen und unter der glasklaren Bedingung einer positiven wirtschaftlichen Fortbestandsprognose den Spielbetrieb dieser Saison und damit auch die Jugend- und Nachwuchsarbeit abzusichern."

Landtagswahl steht vor der Tür

Für Spenger, der nicht nur beim Wiener Neustädter SC eine Führungsposition inne hat, sondern auch als SPÖ-Vizebürgermeister und Bezirks-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Jänner ist, weht der Wind aus genau dieser Richtung: "Knapp vor der Landtagswahl wird nun ein Skandal konstruiert, der keiner ist, und versucht, mich, der gemeinsam mit Dr. Hani Habib den Verein vor dem Zusperren gerettet und am Leben gehalten hat, anzupatzen und feige mit Dreck zu bewerfen. Der anonyme ,Informant' soll sich zu erkennen geben und besser recherchieren." Allerdings rumort es mittlerweile auch innerhalb der SPÖ aufgrund der "Causa Spenger". Sowohl heute, Donnerstag, als auch für morgen, Freitag, sind Krisensitzungen der SPÖ Wiener Neustadt zu dem Thema angesetzt.