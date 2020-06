Bessere Lern-, Merk- und Konzentrationsfähigkeit für Schüler – das ist das Ziel des Schulvereins „Simply Strong“, der von Zehnergassen-Direktor und Sportwissenschaftler Werner Schwarz ins Leben gerufen wurde. „Studien zeigen, dass österreichische Schüler oft überfordert und gestresst sind und Konzentrationsschwächen sowie Mängel körperlicher Fitness aufweisen“, erklärt Nina Voit vom Verein „Simply Strong“.

Unter dem Motto „einfach viel erreichen“ stellt der Schulverein einzelne Übungen und fertige Einheiten seiner drei Bewegungsprogramme „Vital4Brain“, „Vital4Heart“ und „Vital4Body“ zur Verfügung, um gegen diese negativen Auswirkungen des Schulalltags anzukämpfen.

Voit weiter: „Gerade jetzt in dieser Zeit ist Bewegung und Sport besonders wichtig, denn Bewegung stärkt das Immunsystem und die Psyche.“ Das Expertenteam hat sich nämlich für den teilweise fehlenden Sportunterricht eine Alternative überlegt: Bis zum Schulschluss werden tägliche Live-Workouts auf dem YouTube-Kanal „Simply Strong“ angeboten. „Die Schüler können an den Tagen, an denen von zu Hause aus gelernt wird, mit unseren Coaches live trainieren“, so Voit. Diese leiten jeden Wochentag um 11 Uhr eine ca. 30-minütige Sporteinheit mit verschiedensten Themenschwerpunkten an.