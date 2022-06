Birnbauer trumpft bei Meeting in Wels auf

Werbung

Am Pfingstwochenende gingen drei Schwimmer der SG ATV- Allround Wiener Neustadt beim internationalen Swimcity-Meeting in Wels an den Start. Dieses Freiluft Meeting auf der 50-Meter-Bahn ist eines der größten und international am stärksten besetzten Meetings in Österreich.

Hervorragend verlief der Wettkampf für Niklas Birnbauer, den Jüngsten der SG-Schwimmer. Er siegte in seiner Jahrgangswertung 2013 über 50-Meter-Kraul und 50-Meter-Brust und holte über 50-Meter-Delfin und Silber über 50-Meter-Rücken, mit persönlicher Bestzeit in jeder Lage. Er erhielt auch einen Pokal für die beste Leistung in seiner Altersklasse.

Stark verbessert präsentierten sich auch seine Vereinskollegen Sebastian Seyer und Tobias Birnbauer, die in der Allgemeinen Klasse starke Konkurrenz hatten.

Sebastian Seyer belegte über 100-Meter-Rücken den sechsten Platz und schwamm drei Limits für die Österreichische Meisterschaft der Allgemeinen Klasse.