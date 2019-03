Silvano Haas sorgte bei der Ö-Nachwuchsmeisterschaft in der Grazer Auster für die Erfolgsmeldung aus Wiener Neustädter Sicht. Der 11-jährige Rückenspezialist schwamm in seiner Altersklasse gleich zweimal auf das Podium – jeweils Silber über 100 und 200 Meter Rücken.

Auch die fünf weiteren SGWN-Starter überzeugten in der steirischen Landeshauptstadt. Elisa Neuberger, Julia Eitzenberger, Max Nitzlader, Leonie Seethaler und Riccardo Haas verbuchten allesamt persönliche Bestzeiten. Für eine Top Ten-Platzierung reichte es für das Quintett jedoch knapp noch nicht.

HSV Wiener Neustadt war mit zwei Athleten bei den Titelkämpfen vertreten. Annika Riegler (Jahrgang 2005) schaffte über 200 Meter Brust Platz neun. Rainer Luckinger belegte die Plätze 17 und 21.

Der nächste Höhepunkt für Wiener Neustadts Schwimmer ist das Aqua Meeting. Am 6. und 7. April lädt die SGWN in die Aqua Nova. Nach 35 Jahren Triumph Meeting wurde das internationale Meeting neu aufgestellt und wird in Kooperation mit der Stadt ausgetragen.