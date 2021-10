Haas auf Titeljagd

Bei der ASKÖ-Landesmeisterschaft in St. Pölten ging aufgrund der strengen Corona-Auflagen nur eine kleine Abordnung der SGWN an den Start, diese allerdings erfolgreich. Silvano Haas (Jugend II) holte sich Gold in der Allgemeinen Klasse und das auch noch in persönlicher Bestzeit über 100 Meter Rücken (58,73 Sekunden). In der Jugendklasse siegte er über 100 Meter Delfin.

Elisa Helf holte sich in der Schülerklasse dreimal Bronze, genauso wie Sebastian Seyer in der Jugend IV. Platz drei über 100 Meter Kraul sicherte sich Tobias Sinzinger. In der Herrenstaffel gab es für die SGWN in der Besetzung Silvano Haas, Sebastian Seyer, Constantin Seyer und Tobias Sinzinger ebenfalls die Bronzemedaille.