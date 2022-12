Meister des SG Wiener Neustadt geehrt

Werbung

Im Lichtenwörther Gemeindesaal ehrte die SG Wiener Neustadt die Sieger der Vereinsmeisterschaft. In der Allgemeinen Klasse gingen die Titel an Julia Eitzenberger und Sebastian Seyer. In der Jugend setzten sich Tanja Dallinger und Tobias Sinzinger durch. Bei den Schülern siegten Viktoria Drugda und Constantin Seyer. Bei den Kindern I waren Katja Dallinger und Gergely Sajti die Schnellsten.

Auf Platz eins in der Kinder II-Klasse schwammen Noemi Nagy und Niklas Birnbauer. In der Kategorie Kinder III war Leon Novakovic top. In der Eltern-Kind-Staffel gewannen Laszlo und Gergely Sajti (zweimal 50 Meter Kraul) beziehungsweise Laszlo und Aron Sajti (zweimal 25 Kraul). In der Anfängerklasse gewannen Nella Györi, Clea Stifter, Thessa Krenn, Jonas Huber, Loris Wograndl, Max Strachan, Filip Haumann und Marc Nicolau.