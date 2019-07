Insgesamt zehn Neustädter erbrachten die Limits für die Ö-Meisterschaft der Nachwuchsklassen in Wels. Bei den Titelkämpfen zeigte Silvano Haas auf. Der SG-Athlet schnappte sich am Freitag Silber über 200 Meter Rücken. Über die halbe Strecke legte der 2007er-Jahrgang noch eins drauf, schlug in 1:11,83 Minuten an – Gold in der Schülerklasse 4. Am Sonntag machte Haas den Medaillen-Hattrick perfekt, gewann über 100 Meter Freistil erneut die Silbermedaille.

Seine Vereinskollegen erzielten bei den Ö-Meisterschaften allesamt persönliche Bestleistungen. Die Platzierungen: Elisa Neuberger (9./11./12.), Valentino Baron (18.), Richardo Haas (19.), Leonie Seethaler (25.), Sebastian Seyer (32.) und Tobias Birnbauer (34.). Für den HSV Wiener Neustadt waren Lili Geresics (13./17./30.), Gerald Luckinger (10./12./12.) und Annika Riegler (10./8.) am Start.