SGWN mit starkem Auftritt bei internationalem Zonen-Meeting

Erfolgreich starteten die Athleten der SG ATV-Allround Wr. Neustadt beim Internationalen Schwimmzonenmeeting in Enns in die Freiluft-Saison. Insgesamt 16 Medaillen konnten in allen Klassen erschwommen werden. Gold sicherten sich Niklas Birnbauer über 50 und 100 Meter Rücken. Insgesamt durfte er sich über fünf Medaillen freuen. Corinna Dusek siegte über 50, 100 und 200 Meter Kraul sowie über 50 Meter Rücken. Dazu gab's zwei Silberne.

Gorgi Ciriviri holte einmal Silber und zweimal Bronze. Stark verbessert zeigten sich die Nachwuchsschwimmer Katja und Tanja Dallinger, Noah, Gabriel und David Rohrer sowie Lara Izmenyi und Patrick Sahlenegger, die durchwegs neue Bestzeiten erzielten.