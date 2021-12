Stollhofner Sieg nach Fehlstart auf Kroatisch

Schulsachen, Kinderspiele und Schokolade packten Andreas Neumann und Kollegen für die Regatta rund um Biograd ein. Was zuerst kurios klingt, macht mit Hintergrundwissen durchaus Sinn. Die Christmas-Regatta in Kroatien steht jährlich im Zeichen der guten Sache. Die Mitbringsel der Stollhofener Crew kommen bedürftigen Kindern vor Ort zugute.

Beim Segeln gab es dann nichts mehr zu verschenken. Neumann startete diesmal zusammen mit Sohn Christopher, Christian Adletzberger und Alfred Biedermann, Obmann des SC Stollhof sowie Nachwuchsleiter und Juniors-Coach beim 1. Wiener Neustädter SC. Das Quartett charterte eine Elan 40i und ging in der Klasse von 11,2-12 Meter an den Start.

Aufholjagd auf der ersten Wettfahrt

Apropos Start: Der verlief nicht so wie gedacht. „Die Kommunikation der Wettfahrtleitung mit den Regattateams über Funk wurde ausschließlich auf Kroatisch geführt. Daher haben wir das Startprozedere nicht ganz verstanden“, erwischten Neumann und Co. im wahrsten Sinne des Wortes einen Fehlstart, segelten der Konkurrenz zunächst hinterher. Doch auf der dreistündigen Fahrt von Zadar nach Biograd machten die Österreicher noch einige Plätze gut und segelten schlussendlich als Zweiter über die Ziellinie.

Die zweite Wettfahrt ging abermals bei traumhaften Verhältnissen – Sonnenschein und 13 Grad – über das Wasser. Diesmal gelang der Start besser. In einem spannenden Rennen wechselte die Führung mehrmals. Die Crew aus Stollhof wurde wieder Zweiter und jubelte am Ende vom obersten Treppchen. Warum? Weil der Sieger der zweiten Wettfahrt im ersten Rennen nur Vierter wurde und der Sieger der ersten Wettfahrt, am zweiten Teilstück ausschied. Somit spuckte die Endabrechnung die Österreicher auf dem ersten Rang aus.