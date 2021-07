„Schade, aber wir können stolz sein“, resümierte Mathias Seiser nach dem verlorenen Finale beim Pro160-Turnier in Graz. Beim Event der höchsten nationalen Turnierserie musste sich der Bad Fischauer und sein Partner Moritz Kindl nur der Paarung Huber/Dressler beugen. Dass es Seiser/Kindl überhaupt ins Finale schafften, brauchte aber schon eine enorme Kraftanstrengung. Ich kann nicht sagen, dass wir ins Halbfinale durchmarschiert sind, ganz und gar nicht.“ Schon das Auftaktmatch gegen ein tschechisches Duo war eng- Im Viertelfinale mussten Seiser/Kindl gegen Murauer/Reiter über drei Sätze gehen. „Wir haben es in den entscheidenden Momenten dann clever gemacht und unser Sideout souverän gehalten“, jubelte Seiser.

In der Vorschlussrunde ging es dann gegen Schnetzer/Petutschnig. Die sich immer mehr zu Seisers Lieblingsgegner entwickeln. Nach dem Sieg in Unterach zwei Wochen zuvor gab es nämlich erneut einen 2:0-Sieg. „Im Finale war der erste Satz mega cool, auch zum Zuschauen, was die Fans gesagt haben. Im zweiten Satz waren Huber/Dressler dann einfach klar besser.“ Nun begibt sich Seiser auf internationales Terrain, schlägt bei einem 2*-World Tour-Turnier in Ruanda auf.