Sensationell: TTC Wiener Neustadt vor Aufstieg ins Viertelfinale

Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks können am heutigen Freitag (18.30 Uhr) zu Hause den Aufstieg ins Europe Cup-Viertelfinale perfekt machen. Der Österreichische Vizemeister sorgte am Donnerstag gegen Neu-Ulm nämlich für eine ordentliche Überraschung. Angeführt von einem bärenstarken Felix Wetzel kämpften die Wiener Neustädter den deutschen Top-Klub, gespickt mit Nachwuchs-Europameistern, mit 3:1 in die Knie.

Wetzel machte mit einem 3:1-Sieg (11:9, 11:7, 10:12, 11:9) gegen den Russen Vladimir Sidorenko den Anfang. Nachdem Ivor Ban gegen Maksim Grebnev mit 1:3 unterlag (2:11, 6:11, 12:10, 4:11) sorgte ein wieder erstarkter Frane Kojic für die neuerliche Wiener Neustädter Führung. Der Kroate bezwang Lev Katsman mit 3:0 (11:5, 11:9, 12:10). Danach machte Wetzel mit einem 3:1 (11:8, 11:7, 8:11, 14:12) gegen Grebnev den Sack zu. Nun steht Neu-Ulm im zweiten Spiel in der Wiener Neustädter Remise mit dem Rücken zur Wand. Die Österreicher haben im Europe Cup-Duell doppelten Heimvorteil, weil ein Brand die Halle von Neu-Ulm unbespielbar machte.