Werbung

Die SG-ATV Allround Wr. Neustadt kehrt mit zehn Medaillen von der ASKÖ-Bundesmeisterschaft auf der Linzer Gugl zurück. Karin Vogt schwamm in der Altersklasse 65 zu drei Goldmedaillen – 50 und 100 Meter Brust, 50 Meter Kraul. Corinna Dusek war in der Altersklasse 30 die schnellste über 50 Meter Delfin. Silber holte sie über 50 und 100 Meter Kraul. Daniel Cermak kraulte zu Gold über 100 Meter in der Altersklasse 25. Silber gab es über 50 Meter Brust.

Der Nachwuchs erreichte zwei zweite Plätze. Tobias Birnbauer gewann Silber bei den Junioren über 50 Meter Brust. Sebastian Seyer tat es ihm in der gleichen Altersklasse über 50 Meter Rücken gleich.