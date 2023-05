Goldenes Heimspiel für Seven2Eight in der Wiener Neustädter Arena Nova

Die Wiener Neustädter Arena Nova war auch heuer wieder Austragungsort der Staatsmeisterschaften im Showdance. Knapp 700 Beiträge waren zu sehen. Die Lokalmatadore von Seven2Eight-Dance kamen mit 18 von 20 Choreografien ins Finale und tanzten dort zu 13 Medaillen – fünfmal Gold, dreimal Silber und fünfmal Bronze war die stolze Ausbeute.

Die Staatsmeisterschaft vor der eigenen Haustür war aber nur die Generalprobe für den internationale Saisonhöhepunkt. In zwei Wochen sind fünf Wettkampfgruppen des Neustädter Vereins bei der WM in Kroatien am Start.