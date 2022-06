Seven2eight hat sich auf das WM-Podest getanzt

Werbung

Der Wiener Neustädter Showdance-Verein Seven2eight Dance hat sich in den internationalen Fokus getanzt: Erstmals traten die Tänzerinnen bei der Dancestar-Weltmeisterschaft im kroatischen Porec an.

46 Wiener Neustdädter Tänzerinnen waren an den fünf Wettkampftagen im Einsatz. Dort wurden sie mit den Gruppen „Emergents“ und „Pink Elephants“ gleich zweifacher Vize-Weltmeister und gewannen mit einem Trio eine Bronzemedaille in der höchsten Liga. „Ich bin überwältigt und unfassbar stolz auf meine Tänzerinnen. Die Siege motivieren uns, in der nächsten Saison wieder tolle Choreografien zu erarbeiten“, jubelt Obfrau Ursula Cubert.