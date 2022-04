Auftakt zur Bundesliga

Werbung

Am Samstag fällt der Startschuss zur Skaterhockey-Bundesliga. Die Wiener Neustädter Mad Dogs peilen einen Platz unter den Top Vier an. Der Auftakt könnte allerdings kaum schwerer sein. Ab 14 Uhr spielen die verrückten Hunde zu Hause gegen den amtierenden Meister Irish Moose Linz. Um 16.30 Uhr duellieren sich die Oberösterreicher mit Altenberg. Um 19 Uhr folgte das Niederösterreich-Derby zwischen den Hausherren und der Equipe aus dem Bezirk Tulln.

Linz wieder in der Rolle des Gejagten

Allgemein wird eine sehr ausgeglichene Meisterschaft erwartet. Sieben Mannschaften spielen im Grunddurchgang der Herren-Bundesliga (18 Spiele pro Team) um die vier Playoff-Plätze (Halbfinale am 6. August, Finalspiele am 14. August). Nach zwei Staatsmeistertiteln in Folge ist die Favoritenrolle schnell vergeben: Die Irish Moose Linz rund um den letztjährigen Liga-Topscorer Laurens Ober sind auch heuer die Gejagten. Vizemeister Lunatics Wien schickt ebenfalls eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen. Die SU-DSG Dukes Graz konnten bereits in ihrem ersten Bundesliga-Jahr mit der Bronze Medaille überzeugen.

Mad Dogs mit einer guten Mischung

Der Union Red Dragons Altenberg erreichten die letzten vier Saisonen stets das Halbfinale. Dies zu wiederholen wird aber kein leichtes Unterfangen. Derby-Gegner Mad Dogs Wiener Neustadt kann mit seiner Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten stets für Furore sorgen. Bei den Tigers Stegersbach stehen die Zeichen zwar weiterhin auf Kaderumbruch, aber der mehrfache Staatsmeister wird vor allem auf heimischer Platte ein unangenehmer Gegner bleiben. Ähnliches gilt für die Dark Vipers Salzburg, welche heuer den nächsten Schritt machen wollen.