Julian Staudinger: Starke Form in der Comeback-Saison

Zwei Jahre Pause hatte Julian Staudinger hinter sich – ein Rennjahr fiel Corona zum Opfer, das zweite einem Auslandsaufenthalt. Doch gleich bei den ersten Rennen zeigte Staudinger, dass er keine Eingewöhnungsphase brauchen würde. Mit zwei Siegen startete Staudinger perfekt in die neue Austrian Race Series-Saison.

„Die beiden Erfolge haben mich wirklich extrem gefreut, das Starterfeld war da sehr gut besetzt.“ Julian Staudinger

„Die beiden Erfolge haben mich wirklich extrem gefreut, das Starterfeld war da sehr gut besetzt“, so Staudinger, der am Wochenende einen weiteren Tagessieg zu seiner Sammlung hinzufügte. In der Gesamtwertung rangiert Staudinger auf Platz vier. „Schade, dass ich leider berufsbedingt nur am Wochenende zum Trainieren komme und es auch nicht schaffe, an allen Rennen teilzunehmen“, erklärt Staudinger. In den ausbleibenden Rennen geht‘s um ganz entscheidende Punkte. „Ich möchte bei so vielen Läufen wie möglich noch dabei sein“, meint Staudinger.

In der Gesamtwertung trifft er im Spitzenfeld auf einen Rennläufer aus dem Nachbarbezirk Neunkirchen: Mit Bernhard Schober vom SV Schottwien hat aktuell ein weiteres regionales Ski-Ass Chancen auf den großen Coup. Nur 21 Punkte trennen das Duo.