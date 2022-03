Starker Abschluss für den SBC Wiener Neustadt

Werbung

Die siebenjährige Noelia Lienhard (Foto) konnte auf der Weltcup-Strecke den zweiten Platz in der Bernd Zobel Gedenk-Challenge einfahren. Auch ihre Mutter Iris Lienhard zeigte mit zwei zweiten Plätzen im Riesentorlauf und Slalom auf. Roland Wlezcek gelang es, bei den Herren den fünften Platz in der Weltcup-Gesamtwertung zu halten. Sein Sohn Arthur, der noch in der Klasse Jugend männlich startet, schrammte nur knapp an einem Top Ten-Platz bei den Herren vorbei.