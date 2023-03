Wr. Neustädter Bezirksfahrer räumen beim Austria Cup ab

Werbung

Das Austria Cup-Finale in Weißbriach (Kärnten) endete für die Bezirks-Fahrer höchst erfolgreich. Noelia Lienhard und ihre Mutter Iris (beide SBC Wiener Neustadt) holten in ihrer jeweiligen Altersklasse den Gesamtsieg. Wegen einer Knieverletzung konnte die Lanzenkirchnerin Julia Radax (1. St. Pöltner SBC) beim letzten Rennen nicht starten. Der Gesamtsieg war ihr aber schon zuvor nicht mehr zu nehmen. Maximilian Wlezcek sicherte sich bei den Herrn den zweiten Platz. In der Klasse „Herren Nationalmannschaf“ belegte Roland Wlezcek den dritten Platz und sein Sohn Arthur (alle SBC Pernitz) landete gleich dahinter auf dem vierten Platz. Auf nationaler Ebene ist die Rennsaison damit beendet. Ab 23. März wartet mit der Weltmeisterschaft in Grächen (Schweiz) aber noch das internationale Highlight der Saison.