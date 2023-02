Bei Tauwetter den Unterberg gestürmt

Werbung

Es taute. Am Ende war das Föhnwetter aber gnädig, ließ für den 13. Unterberglauf genug Schnee liegen. Somit machte sich die Anreise für die Athleten des WSV Veitsch doch noch bezahlt. Der steirische Verein holte nämlich einen Doppelsieg. Lukas Vivot (32:23 Minuten) setzte sich nach 4,5 Kilometern und 650 Höhenmetern im Zielsprint gegen seinen Vereinskameraden Patrick Brieler (32:24) durch. Platz drei ging an Thomas Morgenbesser (33:41). Bei den Damen holte Ankre Fraiss (53:43 Minuten) den Titel. Beachtlich war auch die Leistung von Alexandra Kruth, die gleich bei ihrem ersten Tourenskirennen auf Platz zwei lief. Bei den Masters gewann Lokalmatador Dietmar Hundegger. Er hatte über eine Minute Vorsprung auf Gerald Hausmann (WSV Puchberg). Dritter wurde Matthias Stranz.

Bei den Grand Masters setzten sich die üblichen Verdächtigen durch. Gottfried Drilicek (KSU Gutenstein) siegte in 41:19 Minuten. Matthias Straubinger (ASKÖ Waldegg) wurde hinter Franz Koubek Dritter. Uli Schultes (WSV Puchberg) erzielte in 50:56 Minuten die schnellste Zeit bei den Damen. Die Juniorenwertung gewann Lukas Kern vom WSV Veitsch in 43:52 Minuten. Als jüngster Teilnehmer entschied Felix Kraus die Cadet-Klasse in 59:28 Minuten für sich. Die ASKÖ Waldegg-Vereinsmeister wurden Angela Deiser und Matthias Straubinger.