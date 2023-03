Hammarberg gewinnt Gold, Seiser Silber

Werbung

Bei der European Tour in Wagrain standen sich zwei Bezirksvolleyballer im Finale gegenüber. Der Wiener Neustädter Timo Hammarberg setzte sich schlussendlich gegen den Bad Fischauer Mathias Seiser durch. „Einerseits hat das Finale die Routine von Xandi Huber entschieden, andererseits hat der kleine Junge, mit dem ich bei Wiener Neustadt zusammen in der Halle gespielt habe in den entscheidenden Momenten, die besseren Entscheidungen getroffen“, zollt Seiser seinem Ex- Teamkollegen Respekt.

Zuvor war Saiser mit seinen Partnern Moritz Kindl und Florian Schnetzer ohne Satzverlust ins Endspiel gestürmt. Für die Beachvolleyball-Staatsmeister Kindl/Seiser und Schnetzer bedeutet Silber die zweite Medaille in Folge in Wagrain, vor einem Jahr hatte das Trio Bronze geholt. Hammarberg bildete mit Huber, Felix Friedl und Moritz Nedetzky ein Quartett. Für sie war Gold eine Premiere. „Ein Mega-Event, einfach super cool. Ein Dank an alle, die das aufgebaut haben. Es war alles dabei dieses Wochenende, wir hatten schlechtes Wetter, hatten gutes Wetter – also Sonnenschein. Wir freuen uns, wenn wir wieder kommen dürfen“, erklärte Friedl nach dem gewonnenen Finale. Seiser stimmt zu: „Es ist ein mega cooles Event. Da gibt es beim Snowvolleyball nichts Vergleichbares.“

Am European Tour-Stopp in Wagrain nahmen – von Freitag bis Sonntag inklusive Qualifikation – 41 Teams aus 16 Nationen teil. Sogar ein Trio aus Uruguay war dabei.

Ein Snowvolleyball-Match wird auf zwei Gewinnsätze (bis 15 Punkte, zwei Punkte Unterschied) gespielt. Gespielt wird zu dritt. Ein Wechselspieler ist erlaubt.

Nun wechseln die Bezirksvolleyballer langsam das Terrain, es geht wieder auf Sand. Anfang Mai startet die nationale Saison mit dem Masters in Neusiedl/See. Danach wird es für Seiser/KIndl gleich international. Madrid und Stationen in Italien stehen am Platz. „Wir wollen uns für die Europameisterschaft in Wien qualifizieren. Das wird sich im Juni entscheiden, ob wir es schaffen“, gibt Seiser einen ersten Ausblick auf die Saison.