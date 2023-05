Chicklets: Krimi gewonnen, Führung vergeben

Zwei spektakuläre Spiele lieferten sich die Witches Linz und Crazy Chicklets Wr. Neustadt. Im ersten Spiel setzten sich die Niederösterreicherinnen, die am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen und einer Niederlage in Dornbirn in die Saison starteten, mit 5:4 nach Extra Inning durch. Nach drei Innings ohne Run gingen im vierten Inning zunächst die Hausherrinnen mit 2:0 in Führung, ehe die Crazy Chicklets im fünften Inning mit vier Runs antworteten. Sowohl im sechsten als auch siebten Inning gelang den Witches jeweils ein Run, weshalb ein Extra Inning hermusste.

Paula Leinweber stellt den Sieg sicher

In der Verlängerung steuerte Paula Leinweber den entscheidenden Run zum 5:4-Sieg der Chicklets bei.

Im zweiten Spiel hatten die Crazy Chicklets zunächst alles im Griff und führten nach fünf Innings bereits mit 8:2. Danach drehten die Witches auf, Martina Lackner-Keil übernahm am Mound und ließ keine Runs mehr zu und in der Offense überzeugten die Witches mit sieben Runs, weshalb sich die Oberösterreicherinnen am Ende mit 9:8 durchsetzten.