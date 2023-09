Crazy Chicklets aus Wiener Neustadt stehen im Bundesliga-Finale

Nachdem die Crazy Chicklets Wr. Neustadt am Freitagabend mit einem Sieg in die Halbfinalserie gegen die Vienna Wanderers starteten, kassierten sie am Samstag zunächst eine klare 0:7-Niederlage, ehe sie im Entscheidungsspiel den Wanderers keine Chance ließen, einen 13:4-Sieg feierten, und somit den dritten Finaleinzug in Serie fixierten.

Wanderers bestimmen Import-Partie

In der ersten Samstag-Partie waren die Wanderers von Beginn weg besser. Sowohl im ersten, zweiten als auch dritten Inning brachten die Wienerinnen jeweils einen Run aufs Scoreboard. Die Chicklets wiederum hatten über weite Strecken der Partie gegen Wanderers-Pitcherin Kate Dolinski nichts zu melden. In sechs Innings musste sie lediglich vier Hits hinnehmen. Zudem verbuchte die Import-Pitcherin sieben Strikeouts. Bei den Chicklets kassierte Starterin Elizabeth Leamon McKenna in 5.1 Innings neun Hits und sieben Runs. Gleich drei Runs gelangen den Wanderers im fünften Inning, was gleichzeitig die Vorentscheidung in der Partie war. Im sechsten Inning legten sie noch einen Run nach, womit die Begegnung anschließend durch Mercy Rule entschieden war.

Chicklets mit Gala in Spiel drei

Im Entscheidungsspiel waren es zunächst auch die Wanderers, die erneut den besseren Start erwischten und im ersten Inning mit 2:0 in Führung gingen. Die Crazy Chicklets ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und brachten im zweiten Inning ebenfalls zwei Runs aufs Scoreboard. Im dritten Inning konnten die Gastgeberinnen schließlich bereits die frühe Entscheidung im Spiel herbeiführen. Mit unglaublichen zehn Runs erhöhten die Niederösterreicherinnen auf 12:2. Die Wanderers hatten schließlich nicht mehr die passende Antwort parat und so setzten sich am Ende die Chicklets mit 13:4 nach Mercy Rule durch.