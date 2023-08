Crazy Chicklets schaffen Aufstieg im Softball-Europacup

Wiener Neustadt Softball-Damen waren beim European Cup Winners Cup B in Holland im Einsatz. Die Chicks spielten ein fast perfektes Turnier nach Siegen über die Challengers Zürich, die Thunderbirds aus Israel, BSK Medvednica (Kroatien), die Titans aus Bosnien und Barbarians (Großbritannien) ging es im Finale gegen die Titelfavoritinnen und Lokalmatadorinnen von Roef. Die Holländerinnen setzten sich im Endspiel mit 7:0 durch. Platz zwei sichert dem Vizemeister der heurigen Saison 2024 einen Platz im Winners Cup A.

Am Wochenende starten die Wiener Neustädterinnen in der heimischen Bundesliga in die Play-offs. Im Halbfinale geht es gegen die Vienna Wanderers. Spiel eins findet am Freitag (19 Uhr) am Ducksfield statt. Die Entscheidung fällt bei einem Doubleheader am Samstag (17/19 Uhr).