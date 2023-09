Crazy Chicklets verpassen in dramatischer Finalserie den ersten Titel

In der Vorwoche gewannen die Diving Ducks in einer hoch elektrisierenden Finalserie gegen die Metrostars mit 3:2 und stemmten zum zweiten Mal den Meisterpokal in die Höhe. Am Samstag wollten es die Vereinskolleginnen der Crazy Chicklets nachmachen. Nach einer nicht weniger dramatischen Finalserie verließen die Chicks das Feld aber mit hängenden Köpfen und mussten den Vienna Metrostars beim Feiern zuschauen.

Am Freitagabend hatten die Wienerinnen vorgelegt, gewannen Spiel eins der Serie recht deutlich mit 6:1. Eine wahre Nervenschlacht war dann Spiel zwei am Samstagnachmittag. In den regulären sieben Innings gelang es keinem der beiden Teams zu punkten. Eine Extra-Inning musste er her. Julianne McGarry avancierte mit ihrem Run zur Matchwinnerin.

Die Metrostars feierten. Foto: Malcolm Zottl

Spiel drei musste her und die Entscheidung bringen. Die Wienerinnen sorgten bereits im zweiten Spielabschnitt für die Vorentscheidung. Im Österreicherinnen-Duell blieben die beiden Pitcherinnen Carla Langthaler (Metrostars) und Emma Hanika (Chicklets) zunächst schadlos. Im zweiten Inning brachte ein „Inside-the-Park“-Homerun von Larissa Donau die M-Stars auf den Weg zum Meistertitel. Die Chicklets ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten durch einen 1-RBI-Single von Lya Schneider auf 1:2. Die stark spielende Pitcherin Langthaler behielt aber die Nerven und ließ keinen weiteren zu und sicherte, gemeinsam mit ihrer Defensivabteilung, den Meistertitel in der Softball-Bundesliga.

Die Chicklets müssen weiter auf ihren Titel warten. In den letzten beiden Jahren hatten die Wiener Neustädterinnen jeweils gegen die Vienna Metrostars verloren.