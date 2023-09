Crazy Chicklets Wiener Neustadt stehen vor Finaleinzug

Die Crazy Chicklets Wr. Neustadt haben das erste Spiel der „Best-of-3“-Semifinalserie gegen die Vienna Wanderers mit 11:9 für sich entschieden. Die Serie wird am heutigen Samstag (17 Uhr) in Wr. Neustadt fortgesetzt. Bei einem weiteren Sieg der Heimischen ist die Serie entschieden. Bei einem Sieg der Wanderers muss die Entscheidung anschließend in einem entscheidenden dritten Spiel (ab 19 Uhr) fallen.

In den letzten beiden Saisonen standen einander die Crazy Chicklets Wr. Neustadt und die Vienna Wanderers jeweils im Finale gegenüber. Beide Male mit dem besseren Ausgang für die Wienerinnen. Heuer gibt es die Konfrontation im Semifinale – und da legten die Niederösterreicherinnen erfolgreich vor: Entscheidend für den Erfolg der Crazy Chicklets, die ab dem zweiten Inning auf Pitcherin Emma Hanika vertrauten, waren sieben Runs im vierten Inning. Davon zehrte der Grunddurchgangszweite bis zum Ende und gewann mit 11:9.