Wiener Neustädter Crazy Chicklets fehlen zwei Siege zum Meistertitel

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Crazy Chicklets Wr. Neustadt im Finale immer auf die Vienna Wanderers trafen, bekommen es die Niederösterreicherinnen heuer am heimischen Ducksfield mit den Vienna Metrostars zu tun. Der Regular Season-Champion aus Wien feierte im Halbfinale einen 2:0-Seriensieg gegen die Witches Linz. Die Crazy Chicklets setzten sich gegen die Vienna Wanderers im Entscheidungsspiel klar mit 13:4 durch. Im Grunddurchgang bekamen es die Niederösterreicherinnen bereits fünf Mal mit den Metrostars zu tun. In drei Duellen behielten die Bundeshauptstäderinnen die Oberhand. Los geht es am heutigen Freitag (18 Uhr). Spiel zwei folgt am Samstag (17 Uhr), sollte der Meister danach noch nicht eststehen, gipfelt die Serie in einem entscheidenden dritten Spiel: Ab 19.30 Uhr.

Auf Seiten der Chicklets ist mit Louise McGarry der diesjährige Most Valuable Player (MVP) im Einsatz. Die auf der Shortstop-Position agierende Leistungsträgerin wurde von einem Expertenteam und den Fans der Softball Bundesliga zur Spielerin der Saison gekürt. Der Youngstar der Saison trägt das Trikot der Metrostars. Die erst 14-jährige Julia Sillipp wurde mit dieser Auszeichnung geehrt.