Wiener Neustädter Crazy Chicklets mit klarem Sieg gegen Dornbirn

Nach dem Split am Vortag – mit zwei engen Spielen – haben die Crazy Chicklets Wr. Neustadt das dritte Duell mit den Dornbirn Indians klar für sich entschieden. Der Vizechampion aus Niederösterreich siegte dank starker Defensive mit 8:1 nach Mercy Rule.

Beide Teams eröffneten die Begegnung mit den gleichen Pitcherinnen wie im ersten Duell am Samstag: Flora Kampichler begann für die Crazy Chicklets Wr. Neustadt, Daniela Reiter startete für die Dornbirn Indians. Wie in den beiden Spielen am Samstag legten die Gäste gleich im ersten Inning mit einem Run vor – und bauten die Führung dann dank starker Defensive kontinuierlich aus. Das Heimteam konnten nur in zwei Innings Bases laden, tat sich insgesamt schwer, Runs zu erzielen. Der Einzige gelang im fünften Inning durch einen Lead-Off-Hit von Isabel Salcher. Im sechsten Inning haben die Niederösterreicherinnen weitere vier Runs nachgelegt, zwei entstanden durch Errors in der Verteidigung. Damit entschied der Vizemeister die Begegnung vorzeitig mit 8:1 für sich. Am morgigen Samstag gastieren die Chicklets nun in Linz