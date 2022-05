Bierkisten, Volleyball und Fußball: Triathlon der anderen Art

Werbung

Am 20. Mai (ab 15 Uhr) wird der Funcourt in der Augasse Austragungsort eines Volleyball-Turniers (4 Spieler) und eines Fußball-Turniers (3+1 Spieler). Die Kosten belaufen sich auf 20 Euro pro Team. Am Samstag ab 15 Uhr gibt es einen Bierkistenlauf (4er-Staffel; 4,5 Kilometer). Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro pro Team. Organisiert wird der Triathlon von der Landjugend der JVP-Ortsgruppe. Im Anschluss an den Bierkistenlauf lädt der SC Lanzenkirchen am Sportplatz zur Veranstaltung „Back to Future“, mit den besten Hits der 1970er-, 1980er-, 1990er- und 2000er-Jahre. Die Anmeldung ist noch bis 15. Mai unter david.diabl@gmail.com bzw. bierkistenlauf.lzk@gmx.at möglich.