Am Freitag wäre das Olympische Feuer in Tokio entfacht worden, doch Corona erstickte schon das Glutnest Mitte März. Die Spiele in Japans Hauptstadt Tokio wurden um ein Jahr verschoben. Statt der unmittelbaren Vorbereitung um das große Karrierehighlight steht für die Olympiaaspiranten aus dem Bezirk die wohl längste Trainingsphase ihres Lebens an.

Badminton-Ass Luka Wraber nutzte die Turnierpause für einen zweiwöchigen Urlaub. Zuerst ging es zum Bergsteigen nach Kranska Gora (Slowenien), danach mit der Freundin in die Toskana. Vergangene Woche stieg Wraber dann wieder ins Training ein, unter Schmerzen, denn die Schulter macht derzeit Probleme. „Überbelastungen sind als Badminton-Spieler etwas normales. Das Problem ist derzeit aber intensiver“, verrät Österreichs Nummer eins: „Diese Woche werde ich mit mehreren Schulterexperten reden, was da jetzt zu machen ist.“ Turniere wird der 29-Jährige in den nächsten Wochen einmal keine verpassen. Auf der World Tour herrscht weiter die Absagenflut. Die für Anfang September terminisierten Events in Belgien und den Niederlanden finden nicht statt. Möglicher Turniereinstieg wäre in Kalenderwoche 44 in Saarbrücken. „Das würde sich gut ergeben, weil ich dort ja auch Bundesliga spiele. Da würde ich in der Woche zuvor ein Ligamatch spielen und dann vielleicht gleich dort bleiben“, macht sich Wraber schon Gedanken. Mit der Olympia-Teilnahme sieht es 2021 übrigens gut aus. Die Ergebnisse der zehnmonatigen Qualiphase zählen. Die ausstehenden Quali-Turniere, die aufgrund von Corona abgesagt wurden, werden im Frühjahr 2021 nachgeholt.

In der Qualirangliste liegt Wraber derzeit klar über dem Quali-Strich. Die Vorbereitung auf die entscheidende Phase nimmt Wraber mit einem neuen Coach in Angriff. Vom Deutschen Oliver Pongratz trennte sich der Verband einvernehmlich. Nachfolger wird ein Däne.

Nicht nur am Badminton-Court heißt es umdisponieren. In der Luft hängt aktuell auch der Moderne Fünfkämpfer Gustav Gustenau, der sich in diesem Jahr vorwiegend mit Reitturnieren und Läufen im Wettkampf-Rhythmus hält. „Die WM und EM ist heuer ersatzlos gestrichen“, wird sich die Olympia-Quali ohnehin erst 2021 entscheiden. Anfang September ist ein Testwettkampf in Polen geplant. „Wir wollen alle Ressourcen ausschöpfen, gleichzeitig aber kein gesundheitliches Risiko eingehen“, meint der 23-Jährige. Vergleiche mit der Konkurrenz gibt es aktuell keine. Die Form und die Trainingsschwerpunkte werden anhand der Vergleiche zu den letzten Jahren gesetzt: „Intensvie Sachen machen wir aktuell überhaupt nicht“, liegt der Fokus auf der Grundlage: „Da können wir trainingssystematisch eigentlich nichts falsch machen.“