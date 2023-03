Ein voller Erfolg für Koch und Gradwohl

Werbung

Am Ende entschieden nur wenige Stimmen über den Sieg im Bezirk Wiener Neustadt – und wie sich herausstellen sollte auch in ganz Niederösterreich: Das Katzelsdorfer Rudertalent Esther Schöberl wurde mit einem sehr starken Ergebnis Zweite, Platz eins ging an Dodgeball-Weltmeisterin Katharina Koch. Im ganzen Land sammelte keine Frau so viele Stimmen wie die Wiener Neustädterin. „Diese Auszeichnung hat einen ganz besonderen Stellenwert – zum einen für mich persönlich, weil es schön ist, als Sportlerin so eine Ehrung zu erhalten. Und zum anderen auch für den Dodgeball-Sport, weil dadurch eine Randsportart stärker in den Fokus gerückt wird“, so Koch, die auf eine breite Basis an Unterstützern zählen konnte: „Es rührt mich sehr, wer hier für mich abgestimmt hat. Bei meiner Familie ist der sportlich-ehrgeizige Background durchgekommen, da wurde fast stündlich gevotet, auch meine Freunde waren da sehr dahinter.“ Und natürlich auch die Dodgeball-Family: „Nicht nur national, sondern auch international – Spielerinnen aus Tschechien oder Kanada, aber auch der französische Verband haben für mich gevotet.“

So eine Chance kommt nicht jedes Jahr

Bei den Herren im Bezirk Wiener Neustadt war Martin Gradwohl, der Rallye-Fahrer aus Bad Erlach, bei den Fans am höchsten in der Gunst. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, alleine nominiert zu werden, war für mich schon eine große Ehre. Das ist eine Chance, die man nicht jedes Jahr bekommt.“ Auch bei Gradwohl machten Freunde und Familie mobil, um ihren Favoriten die Stimme zu geben. „Schön zu sehen, dass man da so viele Stimmen bekommt, eine tolle Sache“, so Gradwohl, der in seiner Premierensaison 2022 zum Rallycross-Staatsmeistertitel fuhr, vor allem mit seiner mentalen Stärke glänzte, eine Bilderbuch-Aufholjagd hinlegte.