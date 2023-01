„Stromhilfe“ für den Sport in Wr. Neustadt

Werbung

Angesichts der Teuerungswelle und der explodierenden Strom- und Gaspreise brachte die Wiener Neustädter Bunte Stadtregierung im Sommer des Vorjahres – zusätzlich zu den Entlastungspaketen des Bundes und des Landes – die „Energie- und Strommillion“ auf Schiene. Mit einem Budget von 1.000.000 werden dabei sowohl private Haushalte als auch Vereine unterstützt. Für Letztere ist die Antragstellung ab sofort möglich – alle Vereine mit Sitz in Wiener Neustadt können den Stromkostenzuschuss beantragen.

„Neben der Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen, war es uns besonders wichtig, vor allem auch die mehr als 500 Vereine in der Stadt zu unterstützen, für die es bislang keine Hilfsmaßnahmen von Bund oder Land gegeben hat“, begründet Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger die Notwendigkeit der Förderung.

Anspruchsberechtigt sind sämtliche Vereine mit Sitz in Wiener Neustadt.

Das Antragsformular ist im Amtsblatt abgedruckt und kann per Mail an strommillion@wiener-neustadt.at, per Post an das Magistrat der Stadt – Strommillion, Hauptplatz 1-3, 2700 Wiener Neustadt oder bei der Bürgerservicestelle Neues Rathaus und beim Infopoint Altes Rathaus eingereicht werden. Online ist der Antrag unter wiener-neustadt.at/de/strommillion möglich.