Gleich doppelt erfolgreich waren die Bad Fischauer Stockschützen am Wochenende. Die Damen dominierten die Ziel-Landesmeisterschaft in Amstetten. Nationalteamspielerin Sophie Schmutzer sicherte sich souverän den Titel in der Allgemeinen Klasse, auch in der U23 setzte sich die Winzendorferin durch. Vereinskollegin Katharina Dresch rundete das ESV-Ergebnis ab – Bronze in der Allgemeinen Klasse und in der U23. Damit qualifizierten sich die beiden auch für die Ö-Meisterschaft in Machtrenk in zwei Wochen.

Die Bad Fischauer Herren rund um Attila Gabor waren währenddessen beim 30. Bädercup in Bad Neuheim (Deutschland) im Einsatz. Die Bilanz „unserer“ Kurortler nach 14-stündiger Anreise – ein dritter und ein 15. Platz. Das Besondere an dem Turnier: Gespielt wurde nicht auf Asphalt, sondern auf Eis.