Dancefire Wr. Neustadt: Das Parkett fängt Feuer

Die letzten zwei Jahre waren für den Tanzsport sehr herausfordernd. Der Trainingsbetrieb war aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Regelungen nur eingeschränkt möglich und die meisten Auftritte mussten abgesagt werden. Seit Dezember können nun beide Formations-Teams des UTSC Dancefire Wiener Neustadt wieder ohne Einschränkungen trainieren und an ihren Choreografien und Zielen arbeiten.

Das A-Team möchte wie im Vorjahr den Titel in der 2. Bundesliga der Latein-Formationen holen. Am 9. April veranstaltet der Verein mit der „Sparkasse Dance Trophy presented by Sparkasse Wiener Neustadt“ erstmals ein eigenes Turnier. Das B-Team performt im Rahmen des Gröhlmühlgassen-Ball (26. März) zu „Rock Anthems“.

„Wir freuen uns, dass nun endlich wieder alle Tänzerinnen und Tänzer mit Begeisterung und Motivation trainieren dürfen und hoffen, trotz der Schwierigkeiten in den letzten beiden Jahren nun endlich wieder voll durchstarten zu können“, zeigt sich Vereinsobmann Florian Kühteubl optimistisch und würde sich über weitere Tanzsport-Begeisterte freuen. Schnuppertrainings finden am Montag, von 18 bis 20 Uhr, und Mittwoch, von 17.30 bis 19.30, Uhr statt. Alle Informationen unter dancefire.at und per Mail an info@dancefire.at oder telefonisch unter 0660/6643231.