Meister in der 2. Bundesliga: Dancefire tanzt zum Titel

Der UTSC Dancefire Wiener Neustadt hat es geschafft: Bei der Ö-Meisterschaft der Formationen in Purkersdorf konnte erneut der österreichische Meistertitel in der 2. Bundesliga errungen und damit der Titel verteidigt werden. In einem packenden Turnier konnte sich das junge Wiener Neustädter Team mit der Choreografie „One World“ gegen sieben Formations-Teams aus ganz Österreich durchsetzen und sich am Ende über die Goldmedaille freuen.

Mit dem Meistertitel ist auch der Aufstieg in die 1. Bundesliga verbunden, in der Dancefire in der kommenden Saison gegen die besten Teams Österreichs antreten wird. „Nach dem sensationellen Erfolg im Vorjahr waren wir diesmal in der für uns sehr ungewohnten Situation der Gejagten, aber die Tänzerinnen und Tänzer haben Ruhe bewahrt und konnten so bei dieser Staatsmeisterschaft ihre bestmögliche Leistung abrufen. Es freut uns sehr, dass der Meistertitel in Wiener Neustadt bleibt“, ist Vereinsobmann Florian Kühteubl stolz.